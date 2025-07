POL-DA: Groß-Bieberau/Darmstadt: Polizei und DADINA kontrollieren Linienbusse/Nur kleinere Mängel beanstandet

69239 Neckarsteinach (ots) - Am Mittwoch, 02.07.2025 gegen 14:05 Uhr, wurde in der Neckargemünder Straße in 69239 Neckarsteinach, Höhe Hausnummer 5, eine Fahrradfahrerin von einem blauen Auto (Kombi) touchiert. Die Fahrradfahrerin stürzte hierbei und verletzte sich. Die Autofahrerin hielt zunächst an, begutachtete ihren Schaden und fuhr anschließend weiter, ohne ...

