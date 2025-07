Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Tätlicher Angriff/Betrunkene 28-Jährige verletzt Polizistin

Viernheim (ots)

Nach einem tätlichen Angriff wurde in der Nacht zum Freitag (04.07.), gegen 1.15 Uhr, eine Polizeibeamtin leicht verletzt, konnte ihren Dienst anschließend aber fortsetzen.

Die 23-jährige Polizeikommissarin der Polizeistation Lampertheim-Viernheim war zusammen mit einem Kollegen wegen einer Ruhestörung in einem Lokal in der Rathausstraße eingesetzt und traf dort auf eine 28 Jahre alte Frau, die augenscheinlich medizinische Hilfe benötigte. Die 28-Jährige schlug der Beamtin im Rahmen des Einsatzes anschließend unvermittelt ins Gesicht. Zudem holte sie mehrmals zu Kopfstößen aus und traf die Polizeikommissarin hierbei einmal am Hinterkopf. Die Angreiferin zog sich bei der Attacke selber eine Platzwunde am Auge zu. Ein Atemalkoholtest bei der 28-Jährigen zeigte über zwei Promille an. Sie musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und wird sich nun wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte zu verantworten haben.

