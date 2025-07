Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung der PI Diepholz vom 27.07.2025

Diepholz (ots)

Wohnungseinbruchdiebstahl in Bruchhausen-Vilsen Im Zeitraum vom 23.7. bis 26.07.2025 kommt es durch bislang unbekannte Täter zu einem Einbruch in ein leerstehendes Wohnhaus in der Bergstraße in Bruchhausen-Vilsen. Die Einbrecher durchsuchen das Haus und öffnen anschließend unter Anwendung von roher Gewalt und eines Winkelschleifers einen Tresor, aus welchem sie Schmuck in unbekannter Höhe entwenden. Im Anschluss daran setzen sie einen Teil des Hauses unter Wasser. Es entsteht ein Schaden von ca. 15.000 Euro. Die Polizei Syke bitte mögliche Zeugen, die in diesem Zeitraum auffällige Personen oder Fahrzeuge in diesem Gebiet gesehen haben, Kontakt zur örtlichen Polizei aufzunehmen.

Sachbeschädigung durch Graffiti

Vermutlich am Samstagvormittag wurde die Kindertagesstätte am Löwenzahnweg in Stuhr-Neukrug von Sprayern heimgesucht. Mit grüner Farbe wurden an mehreren Stellen auf dem Gelände verschiedene Symbole gesprüht. Es muß noch geprüft werden, ob sich diese Farbe entfernen läßt. Zeugen, die Hinweise auf die Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

