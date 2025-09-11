PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Unbekannter Autofahrer flüchtet nach Unfall mit Pedelecfahrer

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Ackerstraße;

Unfallzeit: 10.09.2025, zwischen 05.20 Uhr und 05.30 Uhr;

Leichte Verletzungen erlitt am Mittwochmorgen ein 32-jähriger Mann bei einem Verkehrsunfall in Gronau. Der Pedelecfahrer war auf dem rechten Radweg der Vereinsstraße in Richtung Ochtruper Straße unterwegs, als ein Autofahrer von der Ackerstraße nach rechts auf die Vereinsstraße einbog. Dabei übersah er offenbar den Radfahrer und es kam zum Zusammenstoß. Der Mann aus Gronau verletzte sich bei dem Unfall leicht. Der bislang unbekannte Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein.

Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen schwarzen, älteren Mini mit niederländischen Kennzeichen handeln.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (ts)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Tina Schellberg (ts)
Telefon: +49 (28 61) 9 00-22 00
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

