Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Sachbeschädigung an zwei Pkws

Gescher (ots)

Tatort: Gescher, Bahnhofstraße;

Tatzeit: 11.09.2025, 05.00 Uhr;

Zwei schwarze Mercedes mutwillig beschädigt haben bislang Unbekannte in Gescher. Die Autos standen auf einer Parkfläche eines Wohnhauses in der Bahnhofstraße. Am Donnerstagmorgen beschädigten die Täter die Fahrzeuge und schlugen die vorderen linken Seitenscheiben ein. Bei einem Auto war zudem in der Windschutzscheibe ein Loch. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Ahaus, Tel. (02561) 9260. (ts)

