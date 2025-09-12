POL-BOR: Isselburg - Unfallflucht begangen
Isselburg (ots)
Unfallort: Isselburg, Dekkers Waide;
Unfallzeit: 11.09.2025, 22.45 Uhr bis 23.30 Uhr;
Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am Donnerstagabend einen weißen Mercedes angefahren. Dieser stand zwischen 22.45 Uhr und 23.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants in Isselburg, als der Flüchtige es am Heck beschädigte. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Der Unfallverursacher flüchtete, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen.
Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Bocholt: Tel. (02871) 2990. (jh)
