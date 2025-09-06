PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfallflucht mit Sach- und Personenschaden

Frankenthal (ots)

Am 05.09.2025, ereigente sich im Kreuzungsbereich Hessheimerstraße/Westring ein Verkehrsunfall. Nach Ergbenissen der Unfallaufnahme fuhr eine 20 jährige Fahrzeugführerin, aus der Haydnstraße kommend in den Kreuzungsbereich Westring/Hessheimerstraße ein um nach links in Richtung Nordring abzugbiegen. Zeitgleich befuhr ein weißer PKW Seat mit Kennzeichen Zulassungsbezirk Worms die Heßheimerstraße aus entgegendesetzter Richtung. Im Kreuzungsbreich soll der Seat zunächst angezeigt haben nach links abbiegen zu wollen, sei dann allerdings plötzlich doch nach rechts in Richtung Nordring abgebogen. Draufhin musste die entgegenkommende PKW Fahrerin ausweichen und kollidierte mit dem Ampelmast. Es entstand erhbelicher Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 20-30 000 EUR. Die Fahrzeugführerin zog sich Verletzungen am Bein zu und musste in ein Krankenhaus verbracht werden.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Tim Seitz
Polizeihauptkommissar
Friedrich-Ebert-Straße 2
67227 Frankenthal
Telefon 06233 313-3204
pifrankenthal@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

