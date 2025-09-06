PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfallflucht mit verletztem Rollerfahrer

Frankenthal (ots)

Am 05.09.2025, wird die Polizeiinspektion Frankenthal gegen 15 Uhr über einen Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Wormserstraße/Industriestraße in Kenntnis gesetzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde bekannt, dass ein 58-jähriger Rollerfahrer den Kreuzungsbereich geradaus, von der Wilhelm-Hauf-Straße in die Industriestraße passieren will. Zeitgleich bog ein roter SUV/Geländewagen aus der Industriestraße nach links auf die L523 ab und übersah hierbei den entgegenkommenden Fahrer des Kleinkraftrades. Dieser musste dem SUV ausweichen um eine Kollision zu vermeiden, wobei er mit dem Roller stürzte, sich mehrere Verletzungen zuzog und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht wurde. Der SUV flüchtete von der Unfallstelle ohne seinen Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligter nachzukommen in Fahrtrichtung Bobenheim-Roxheim.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Tim Seitz
Polizeihauptkommissar
Friedrich-Ebert-Straße 2
67227 Frankenthal
Telefon 06233 313-3204
pifrankenthal@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

