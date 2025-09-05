Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - verletztes Kind bei Verkehrsunfall

Frankenthal (ots)

Am 04.09.2025, gegen 18:17 Uhr, kam es im Neumayerring in 67227 Frankenthal zu einem Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Kind. Die 23-Jährige Fahrerin aus Frankenthal befuhr mit ihrem PKW die Westliche Ringstraße in 67227 Frankenthal und bog nach links auf den Neumayerring ein. Auf der Gegenfahrbahn kam es zu Rückstau aufgrund einer roten Ampel. Als die 23-Jähre Fahrerin den Neumayerring befuhr rannte zwischen den verkehrsbedingt wartenden Fahrzeugen ein 9-Jähriges Kind von links auf die Fahrbahn der 23-Jährigen Frau. Hierbei kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Fahrzeug und dem Kind. Das Kind wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und erlitt Schürfwunden am Körper. Das Kind wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

