POL-PDLU: Speyer - LKW unter Einfluss von Alkohol gefahren
Speyer (ots)
Am Donnerstagmorgen, gegen halb acht, wurde nach Hinweis zur auffällig unsicheren Fahrweise eines Sattelzuges auf der B9 ein 40-jähriger LKW-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bereits bei der Ansprache des 40-Jährigen fielen den eingesetzten Beamten diverse Ausfallerscheinungen auf. Ein Atemalkoholtest ergab 2,05 Promille. Dem LKW-Fahrer wurde schließlich auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen und gegen ihn ein Strafverfahren eingeleitet.
