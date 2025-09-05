PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - LKW unter Einfluss von Alkohol gefahren

Speyer (ots)

Am Donnerstagmorgen, gegen halb acht, wurde nach Hinweis zur auffällig unsicheren Fahrweise eines Sattelzuges auf der B9 ein 40-jähriger LKW-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bereits bei der Ansprache des 40-Jährigen fielen den eingesetzten Beamten diverse Ausfallerscheinungen auf. Ein Atemalkoholtest ergab 2,05 Promille. Dem LKW-Fahrer wurde schließlich auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen und gegen ihn ein Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-254 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

