POL-PDLU: Speyer - LKW unter Einfluss von Alkohol gefahren

Dannstadt-Schauernheim (ots) - Am Donnerstagnachmittag kam es in einem Supermarkt in der Riedstraße zu einem Ladendiebstahl. Vor Ort konnte der 36-jährige Täter angetroffen werden, der zuvor Lebensmittel im Wert von circa 21 Euro entwendet hatte. Bei einer Überprüfung wurde festgestellt, dass gegen den 36-jährigen ein Haftbefehl besteht. Er wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt verbracht. Zudem erwartet ihn nun noch ein Verfahren wegen Diebstahl. Rückfragen ...

mehr