POL-PDKL: Kontrollen in der Innenstadt

Kaiserslautern (ots) - Ein Radler ist am Donnerstagmittag in der Karl-Marx-Straße von einer Frau mit ihrem Pkw angefahren worden. Der 41-jährige Mann fuhr mit seinem Rad auf dem Gehweg die Straße in Richtung Gasstraße entlang. Zur gleichen Zeit wollte eine 44-jährige Frau mit ihrem Pkw aus der Gasstraße in die Karl-Marx-Straße einbiegen. Dabei sah sie den Radler zu spät. Trotz eingeleiteter Vollbremsung kam es zur Kollision. Der Mann stürzte und hatte dadurch ...

