Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Fahrradfahrer angefahren

Kaiserslautern (ots)

Ein Radler ist am Donnerstagmittag in der Karl-Marx-Straße von einer Frau mit ihrem Pkw angefahren worden. Der 41-jährige Mann fuhr mit seinem Rad auf dem Gehweg die Straße in Richtung Gasstraße entlang. Zur gleichen Zeit wollte eine 44-jährige Frau mit ihrem Pkw aus der Gasstraße in die Karl-Marx-Straße einbiegen. Dabei sah sie den Radler zu spät. Trotz eingeleiteter Vollbremsung kam es zur Kollision. Der Mann stürzte und hatte dadurch Schmerzen am linken Bein. Er verzichtete auf eine Behandlung durch den Rettungsdienst. Weder am Fahrrad noch am Auto entstand ein Sachschaden. Die Polizei nahm den Unfall auf und ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung. |elz

