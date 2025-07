Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Hirschhorn: Sachbeschädigung an Kirche/Polizei ermittelt

Hirschhorn (ots)

Eine Sachbeschädigung an der katholischen Pfarrkirche (St. Maria Immaculata) in der Hauptstraße beschäftigt derzeit die Polizei in Hirschhorn.

Unbekannte schossen in der Zeit zwischen dem 2. und 5. Juli, vermutlich mittels noch unbekannter Waffe auf eines der Kirchenfenster mit Doppelverglasung und innenliegendem Butzenfenster. Die Kirche liegt inmitten der Altstadt unmittelbar am Marktplatz. Das beschädigte Fenster weist von außen ein Loch von mehreren Millimetern Durchmesser auf und befindet sich in etwa drei Metern Höhe. Innen befindet sich das Loch in Höhe der Sitzbänke der dortigen Empore. Die Hauptstraße durchläuft die Altstadt und führt in der Folge zur Schleusenbrücke.

Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 06272/9305-0 an den Polizeiposten in Hirschhorn erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell