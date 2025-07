Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Polizei kontrolliert/Mehrere Gurtverstöße, berauscht am Steuer - Einhandmesser und Spaltaxt sichergestellt

Bensheim (ots)

Im Rahmen von umfassenden Kontrollen des Straßenverkehrs sowie bei Kontrollen am Bahnhof und in der Innenstadt haben Beamte der Polizeistation Bensheim, unterstützt von Einsatzkräften der Hessischen Bereitschaftspolizei, am Dienstag (08.07.) insgesamt 60 Fahrzeuge und 124 Personen genauer unter die Lupe genommen.

In der Zeit von 18.30 bis 22.00 Uhr wurden auf dem Berliner Ring und in der Darmstädter Straße insgesamt 11 Gurtverstöße festgestellt, unter anderem waren drei Kinder nicht ordnungsgemäß gesichert. Bei einer 22 Jahre alten Autofahrerin und zwei 28 und 49 Jahre alten Wagenlenkern zeigten sich Anzeichen auf Konsum von Cannabis vor Fahrtantritt. Alle mussten sich Blutentnahmen unterziehen und erwarten nun Ermittlungsverfahren wegen Fahrens unter Drogeneinfluss.

Außerdem wurden anschließend von den Kontrolleuren bis gegen 1.45 Uhr in der Innenstadt, der Taunusanlage und am Bahnhof mehrere Personen überprüft. Hierbei wurden gegen 22.20 Uhr am Bahnhof, im sogenannten "Pavillon", drei Männer im Alter von 28, 43 und 51 Jahren von den Ordnungshütern überprüft. Im Pavillon stellten die Beamten eine Spaltaxt, zwei Crack-Pfeifen und ein Reizstoffsprühgerät vorsorglich sicher. Zudem fand sich dort ein Beutel mit mutmaßlichem Einbruchswerkzeug, wie mehrere Dietriche und ein Brecheisen. Den 28-Jährigen erwartet nun zudem ein Verfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz, weil er ein Einhandmesser ohne berechtigtes Interesse mit sich führte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell