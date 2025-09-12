POL-BOR: Borken - Pkw beschädigt

Gronau (ots) - Tatort: Gronau, An der Eßseite; Tatzeit: 11.09.2025, zwischen 09.30 Uhr und 11.45 Uhr; Bargeld und Waren haben Unbekannte am Donnerstagmorgen in Gronau aus einem Hofladen entwendet. Die Täter hatten an der Straße An der Eßseite eine Geldkassette gewaltsam geöffnet. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Gronau: Tel. (02562) 9260. (ts) Kontakt für Medienvertreter: ...

mehr