Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Pkw beschädigt

Borken (ots)

Tatort: Borken, Hoxfelder Weg;

Tatzeit: zwischen 07.09.2025, 09.30 Uhr und 08.09.2025, 09.00 Uhr;

Einen weißen VW mutwillig beschädigt haben Unbekannte in Borken. Das Auto parkte von Mittwoch- bis Donnerstagmorgen an der Straße Hoxfelder Weg am Seitenrand. Der Täter beschädigte das Fahrzeug an der Beifahrerseite. Es entstand ein erheblicher Sachschaden.

Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Tina Schellberg (ts)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

