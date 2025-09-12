POL-BOR: Borken - Pkw beschädigt
Borken (ots)
Tatort: Borken, Hoxfelder Weg;
Tatzeit: zwischen 07.09.2025, 09.30 Uhr und 08.09.2025, 09.00 Uhr;
Einen weißen VW mutwillig beschädigt haben Unbekannte in Borken. Das Auto parkte von Mittwoch- bis Donnerstagmorgen an der Straße Hoxfelder Weg am Seitenrand. Der Täter beschädigte das Fahrzeug an der Beifahrerseite. Es entstand ein erheblicher Sachschaden.
Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (jh)
