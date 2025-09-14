POL-BOR: Ahaus-Graes - Unfall fordert zwei Schwerverletzte
Ahaus (ots)
Unfallort: Ahaus-Graes, Brink;
Unfallzeit: 13.09.2025, 13.45 Uhr;
Zwei schwer verletzte Personen forderte ein Unfall am Samstagmittag in Ahaus-Graes. Ein 74-jähriger Pkw-Fahrer aus Berkelland (NL) befuhr gegen 13.45 Uhr einen Wirtschaftsweg in der Bauernschaft Brink in Fahrtrichtung Ahaus-Enscheder-Damm. An der Kreuzung zu einem weiteren Wirtschaftsweg kam es zum Zusammenstoß mit einem von rechts kommenden Traktor eines 65-jährigen Mannes aus Heek. Durch die Wucht des Aufpralls kippte der Ackerschlepper um und fiel auf die Seite. Beide Fahrzeugführer erlitten schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie zur stationären Behandlung in umliegende Krankenhäuser. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehr als 10.000 Euro. (pl)
