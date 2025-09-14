Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Unfallverursacher flüchtet

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Rebenstraße;

Unfallzeit: 13.09.2025, zwischen 00.30 Uhr und 09.00 Uhr;

Nach einem Unfall davongefahren ist ein bislang unbekannter Autofahrer an der Rebenstraße in Bocholt. In der Nacht zum Sonntag hatte er zuvor einen in einer Parkbox stehenden weißen Peugeot angefahren und an der Fahrerseite beschädigt.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Bocholt, Tel. (02871) 2990. (pl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell