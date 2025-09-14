PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-BOR: Bocholt - Unfallverursacher flüchtet

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Rebenstraße;

Unfallzeit: 13.09.2025, zwischen 00.30 Uhr und 09.00 Uhr;

Nach einem Unfall davongefahren ist ein bislang unbekannter Autofahrer an der Rebenstraße in Bocholt. In der Nacht zum Sonntag hatte er zuvor einen in einer Parkbox stehenden weißen Peugeot angefahren und an der Fahrerseite beschädigt.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Bocholt, Tel. (02871) 2990. (pl)

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Tina Schellberg (ts)
