Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Unfallflucht

Borken (ots)

Unfallort: Borken, Heidener Straße;

Unfallzeit: 13.09.2025, 17.20 Uhr;

Ohne sich um den entstandenen Schaden gekümmert zu haben fuhr ein Autofahrer nach einem Unfall am Samstagnachmittag in Borken davon. Auf dem Parkplatz des Kuhm-Centers an der Heidener Straße hatte er gegen 17.20 Uhr zuvor einen schwarzen BMW angefahren und beschädigt.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Borken, Tel. (02861) 9000. (pl)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Tina Schellberg (ts)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

