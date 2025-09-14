Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Unfallflucht

Borken (ots)

Unfallort: Borken, Heidener Straße;

Unfallzeit: 13.09.2025, 17.20 Uhr;

Ohne sich um den entstandenen Schaden gekümmert zu haben fuhr ein Autofahrer nach einem Unfall am Samstagnachmittag in Borken davon. Auf dem Parkplatz des Kuhm-Centers an der Heidener Straße hatte er gegen 17.20 Uhr zuvor einen schwarzen BMW angefahren und beschädigt.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Borken, Tel. (02861) 9000. (pl)

