Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Einbrecher unterwegs

Borken (ots)

Tatort: Borken, Ahauser Straße;

Tatzeit: 13.09.2025, zwischen 18.00 Uhr und 23.30 Uhr;

In ein Haus eingebrochen sind bislang unbekannte Täter an der Ahauser Straße in Borken. Am Samstag zwischen 18.00 Uhr und 23.30 Uhr warfen die Einbrecher eine Scheibe im Erdgeschoss ein und durchsuchten die Räumlichkeiten. Ob etwas entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Borken, Tel. (02861) 9000. (pl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

