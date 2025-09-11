Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Madagasse kommt Platzverweis nicht nach und beißt Bundespolizist in den Arm - Dienstabbruch

Köln (ots)

Am gestrigen Mittwoch, 10. September, kam es in den Abendstunden zu einem tätlichen Angriff auf einen Bundespolizisten im Kölner Hauptbahnhof, der in Folge dessen seinen Dienst abbrechen musste.

Aufgrund einer verbalen Streitigkeit wurde der 27-Jährige Staatsangehörige aus Madagaskar durch die eingesetzte Streife im Kölner Hauptbahnhof polizeilich kontrolliert und der Dienststelle zugeführt. Nach der Sachverhaltsaufklärung wurde er aus der Wache entlassen und mit einem Platzverweis für den Kölner Hauptbahnhof belegt.

Diesem kam er nicht nach, sodass die Beamten den Aggressor aus dem Bahnhof führten. Währenddessen drohte er einem eingesetzten Beamten mehrfach mir der Aussage "Ich bring dich um" und untermauerte dies durch die Kopf-ab-Geste mit dem Daumen. Daraufhin führten die Beamten den Aggressor erneut der Dienststelle zu, wo er massiv Widerstand leistete. Die Beamten brachten ihn daraufhin zu Boden. Dort biss er dem zuvor bedrohten Beamten in den Arm. Dieser musste seinen Dienst infolgedessen abbrechen und die entstandene Wunde im Krankenhaus nähen lassen. Die Staatsanwaltschaft Köln ordnete eine Blutentnahme an.

Der Beschuldigte verblieb weiterhin festgenommen und wurde dem Polizeigewahrsamsdienst der Polizei Köln überstellt. Er muss sich nun unter anderem aufgrund des tätlichen Angriffs, der Bedrohung und der Körperverletzung verantworten.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell