PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neumünster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 250910-1-pdnms Zeugen nach Verkehrsunfallflucht in Rendsburg gesucht

Rendsburg (ots)

Am 08.09.2025 gegen 07.20 Uhr wurde eine Radfahrerin nach einem Verkehrsunfall in der Loher Straße in Rendsburg leicht verletzt, der verursachende PKW Fahrer flüchtete im Anschluss in unbekannte Richtung.

Die 17 jährige Fahrradfahrerin befuhr den Radweg im Loher Weg von Fockbek kommend in Richtung Kreisverkehr Büsumer Straße und wollte weiter in die Friedrichstädter Straße fahren.

Ein PKW, welcher den Kreisverkehr befuhr, wollte diesen in die Büsumer Straße in Richtung Fockbeker Chaussee verlassen. Hierbei missachtete der PKW Fahrer die Vorfahrt der Fahrradfahrerin und es kam zum Zusammenstoß. Bei dem Zusammenstoß wurde die 17 jährige junge Frau leicht verletzt, der PKW Fahrer setzte seine fahrt ohne anzuhalten fort.

Die Polizei in Rendsburg sucht jetzt nach Zeugen oder auch Hinweisgebern.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Rendsburg unter der Rufnummer 04331-2080.

Mit freundlichen Grüßen

Sönke Petersen

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neumünster
Pressestelle

Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neumünster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neumünster
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neumünster
Alle Meldungen Alle
  • 09.09.2025 – 15:57

    POL-NMS: 250909-1-pdnms Zeugen nach Diebstahl aus PKW in Bordesholm gesucht

    Bordesholm (ots) - Am 08.09.2025 gegen 08.15 Uhr kam es zu einem Diebstahl von Geld aus einem PKW in der Straße Eiderstede in Bordesholm. Der Fahrer von der dortigen Bäckerei wollte an der Bäckerei Ware ausliefern und Einnahmen abholen. Zuvor hatte er auch schon an anderen Filialen Geld abgeholt. Das Geld befand sich in einzelnen Tüten im Fahrzeug. Der oder die ...

    mehr
  • 08.09.2025 – 08:45

    POL-NMS: 250908-1-pdnms Verkehrskontrolle in Borgstedt

    Borgstedt ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots) - Das Polizei-Autobahn und Bezirksrevier Rendsburg führte am 04.09.2025, im Zeitraum von 09:00 - 15:00 Uhr, Verkehrskontrollen im Bereich der B 203, Gemarkung 24794 Borgstedt, durch Hierbei wurden unterschiedlichste Fahrzeugtypen von Pkw bis zu Klein-Lkw und Roller in Augenschein genommen. Insgesamt wurden etwa 60 Fahrzeuge kontrolliert. Es wurden 9 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren