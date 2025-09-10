Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 250910-1-pdnms Zeugen nach Verkehrsunfallflucht in Rendsburg gesucht

Rendsburg (ots)

Am 08.09.2025 gegen 07.20 Uhr wurde eine Radfahrerin nach einem Verkehrsunfall in der Loher Straße in Rendsburg leicht verletzt, der verursachende PKW Fahrer flüchtete im Anschluss in unbekannte Richtung.

Die 17 jährige Fahrradfahrerin befuhr den Radweg im Loher Weg von Fockbek kommend in Richtung Kreisverkehr Büsumer Straße und wollte weiter in die Friedrichstädter Straße fahren.

Ein PKW, welcher den Kreisverkehr befuhr, wollte diesen in die Büsumer Straße in Richtung Fockbeker Chaussee verlassen. Hierbei missachtete der PKW Fahrer die Vorfahrt der Fahrradfahrerin und es kam zum Zusammenstoß. Bei dem Zusammenstoß wurde die 17 jährige junge Frau leicht verletzt, der PKW Fahrer setzte seine fahrt ohne anzuhalten fort.

Die Polizei in Rendsburg sucht jetzt nach Zeugen oder auch Hinweisgebern.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Rendsburg unter der Rufnummer 04331-2080.

Mit freundlichen Grüßen

Sönke Petersen

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell