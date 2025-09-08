PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 250908-1-pdnms Verkehrskontrolle in Borgstedt

Borgstedt ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots)

Das Polizei-Autobahn und Bezirksrevier Rendsburg führte am 04.09.2025, im Zeitraum von 09:00 - 15:00 Uhr, Verkehrskontrollen im Bereich der B 203, Gemarkung 24794 Borgstedt, durch

Hierbei wurden unterschiedlichste Fahrzeugtypen von Pkw bis zu Klein-Lkw und Roller in Augenschein genommen. Insgesamt wurden etwa 60 Fahrzeuge kontrolliert. Es wurden 9 Ordnungswidrigkeitenanzeigen gegen die Fahrzeugführer eingeleitet. Insbesondere wurden Verstöße gegen die Gurtpflicht, das Fahrpersonalrecht und eine Überladung eines Klein-Lkw geahndet. Der Fahrer des polnischen Klein-Lkw durfte nach Zahlung einer Sicherheitsleistung die letzten 2 Kilometer zu seinem Endziel fortsetzen. Bei einem weiteren Klein-Lkw-Fahrer stellten die Beamten fest, dass die Fahrtüchtigkeit durch eine Betäubungsmittelbeeinflussung nicht mehr gegeben war. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und ihm wurde die Weiterfahrt mit seinem Fahrzeug untersagt.

Mit freundlichen Grüßen

Fynn Ballke

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neumünster
Pressestelle

Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell

