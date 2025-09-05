PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neumünster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 250905-2-pdnms Mülltonnen in Nortorf in Brand gesetzt - Polizei bittet mögliche Zeugen um Hinweise

Nortorf (ots)

n der Nacht zum Dienstag, 3. September 2025, sind in Nortorf mehrere Mülltonnen in Brand geraten. Ein Bewohner bemerkte das Feuer rechtzeitig und konnte ein Übergreifen der Flammen auf eine angrenzende Garage verhindern. Die Polizei bittet drei Jugendliche, die im Zusammenhang mit dem Vorfall gesehen wurden, sich als mögliche Zeugen zu melden.

Nach bisherigen Erkenntnissen kam es am Dienstag gegen 2 Uhr im Postredder in Nortorf zum Brand von drei Mülltonnen, die am Straßenrand nahe einer Garage standen.

Ein Anwohner wurde durch einen lauten Knall aufmerksam, entdeckte die Flammen vom Wohnzimmerfenster aus und konnte das Feuer eigenständig löschen. Dadurch verhinderte er, dass die Flammen auf die angrenzende Garage übergriffen. Personen wurden nicht verletzt.

Unmittelbar nach dem Vorfall sollen sich drei männliche Jugendliche in Tatortnähe aufgehalten haben, die als mögliche Zeugen infrage kommen. Einer der Jugendlichen fuhr auf einem schwarzen Elektro-Roller mit breiter Bereifung, die beiden anderen waren auf Fahrrädern unterwegs.

Die Polizei bittet die drei Jugendlichen sowie weitere Personen, die in der Nacht verdächtige Beobachtungen im Bereich Postredder gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 04392 4710 bei der Polizeistation Nortorf oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Mit freundlichen Grüßen

Philipp Feddersen

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neumünster
Pressestelle

Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neumünster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neumünster
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neumünster
Alle Meldungen Alle
  • 02.09.2025 – 13:29

    POL-NMS: 20250902 -2- Diebstahl von Motorrädern in Büdelsdorf

    Büdensdorf (ots) - In der Nacht vom 28.08.2025 zum 29.08.2025 wurden in Büdelsdorf zwei Motorräder durch bislang unbekannte Personen entwendet. Die Polizei sucht Hinweisgeber. Zwischen dem Donnerstagabend und Freitagmorgen kam es in Büdelsdorf zu zwei Diebstählen von Motorrädern. Die entwendeten Motorräder der Marken Kawasaki und Yahama waren auf Parkplätzen in der Berliner Str. und der Weichselstr. abgestellt und ...

    mehr
  • 02.09.2025 – 10:46

    POL-NMS: 20250902-1- Sperrung des Kanaltunnels in Rendsburg

    Rendsburg (ots) - In den Morgenstunden des 02.09.2025 fiel die Videotechnik des Kanaltunnels in Rendsburg aus. Der Kanaltunnel musste vollständig gesperrt werden, ist seit 07:30 Uhr aber wieder frei gegeben. Gegen 05:45 Uhr ging bei der Polizei durch die Verkehrsinformationszentrale der Hinweis ein, dass die Videotechnik im Kanaltunnel in Rendsburg ausgefallen sei. Eine Nutzung des Tunnels ohne diese Technik sei nicht ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren