POL-NMS: 250905-2-pdnms Mülltonnen in Nortorf in Brand gesetzt - Polizei bittet mögliche Zeugen um Hinweise

Mülltonnen in Nortorf in Brand gesetzt - Polizei bittet mögliche Zeugen um Hinweise

n der Nacht zum Dienstag, 3. September 2025, sind in Nortorf mehrere Mülltonnen in Brand geraten. Ein Bewohner bemerkte das Feuer rechtzeitig und konnte ein Übergreifen der Flammen auf eine angrenzende Garage verhindern. Die Polizei bittet drei Jugendliche, die im Zusammenhang mit dem Vorfall gesehen wurden, sich als mögliche Zeugen zu melden.

Nach bisherigen Erkenntnissen kam es am Dienstag gegen 2 Uhr im Postredder in Nortorf zum Brand von drei Mülltonnen, die am Straßenrand nahe einer Garage standen.

Ein Anwohner wurde durch einen lauten Knall aufmerksam, entdeckte die Flammen vom Wohnzimmerfenster aus und konnte das Feuer eigenständig löschen. Dadurch verhinderte er, dass die Flammen auf die angrenzende Garage übergriffen. Personen wurden nicht verletzt.

Unmittelbar nach dem Vorfall sollen sich drei männliche Jugendliche in Tatortnähe aufgehalten haben, die als mögliche Zeugen infrage kommen. Einer der Jugendlichen fuhr auf einem schwarzen Elektro-Roller mit breiter Bereifung, die beiden anderen waren auf Fahrrädern unterwegs.

Die Polizei bittet die drei Jugendlichen sowie weitere Personen, die in der Nacht verdächtige Beobachtungen im Bereich Postredder gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 04392 4710 bei der Polizeistation Nortorf oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

