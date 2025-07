Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Zeugenaufruf nach Übergriffen im Bereich von Sport- und Freizeitanlagen

Karlsruhe (ots)

In der Waldstadt ereigneten sich am Montagabend und am Dienstagmittag im Umfeld von Sport- und Freizeitanlagen zwei Übergriffe auf Männer. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen lief ein 48-jähriger Mann am Montag gegen 20:20 Uhr von der Calisthenics-Anlage beim Fächerbad Richtung der Straße Am Sportpark. Hierbei soll ihm ein unbekannter Mann gefolgt sein, der ihn offenbar unvermittelt mit der Faust ins Gesicht schlug. Im Anschluss entwendete der Täter das unweit abgestellte, mattgraue Fahrrad des Geschädigten und flüchtete in unbekannte Richtung. Das Fahrrad soll einen auffälligen Sattel haben und einen orangenen Streifen, der entlang des Rahmens verläuft.

Am Dienstag ereignete sich gegen 12:30 Uhr ein ähnlicher Vorfall in der Waldstadt. Ein 61-jähriger Mann hielt sich ersten Erkenntnissen zufolge auf dem Trimm-Dich-Pfad im Bereich der Reck- und Balancestangen in der Stutenseer Allee auf, als ihn ein unbekannter Mann in aggressiver Ausdrucksweise ansprach. Der 61-Jährige entfernte sich von der Örtlichkeit, woraufhin ihm der Unbekannte folgte. In der Theodor-Heuss-Allee, Höhe der Elbinger Straße schlug ihm der Täter plötzlich gegen den Körper und stellte ihm ein Bein, sodass er stürzte. Hierbei verlor der Geschädigte offenbar sein Smartphone, das der Angreifer an sich nahm. Anschließend flüchtete er in den Wald. Ein Zeuge verständigte für den Geschädigten die Polizei.

Die Beschreibung des Täters ist in beiden Fällen nahezu identisch:

- männlich

- ca. 25-35 Jahre alt

- arabisches Erscheinungsbild

- etwa 180-185 cm groß

- sportliche Figur

- geschätztes Gewicht: 75-80 kg

- dunkles, vorne gelocktes und hinten kurz geschnittenes Haar

- hellbeige Hose

Das Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu den Tathandlungen oder der unbekannten Person geben können, sich unter der Telefonnummer 0721 96718 0 zu melden.

Anna Breite-Diehl, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell