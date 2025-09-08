PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 250908-2-pdnms Tödlicher Verkehrsunfall Gokels

Gokels ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots)

Am 06.09.2025 gegen 16.55 Uhr kam es im Schäperweg Höhe Gokels zu einem tödlichen Verkehrsunfall, eine 59 jährige Motorradfahrerin verstarb noch am Unfallort.

Die 59 jährige Motorradfahrerin wollte vor einer Linkskurve aus Richtung Gokels kommend in Richtung Warringholz zwei PKW überholen. Da bei dem Überholvorgang Fahrzeuge entgegen kamen, versuchte die Motorradfahrerin den Überholvorgang abzubrechen. Hierbei berührte sie einen der beiden in gleicher Richtung fahrenden PKW und verlor die Kontrolle über ihr Motorrad.

Das Motorrad kam infolge der seitlichen Berührung mit dem PKW nach rechts von der Fahrbahn ab und landete im Graben, durch den stumpfen Aufprall im Graben schleuderte die 59 jährige Fahrerin noch ca. 20 Meter weiter. Eine Reanimation am Unfallort blieb erfolglos, die Fahrerin verstarb noch am Unfallort.

Ein Sachverständiger erschien vor Ort, zu größeren Verkehrsbehinderungen kam es nicht.

Sönke Petersen

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neumünster
Pressestelle

Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell

