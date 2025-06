POL-HL: Lübeck / Innenstadt Junger Falke gerettet

Lübeck (ots) - Am Freitagnachmittag (06.06.2025) wurde bei der Polizeistation Strafanzeige erstattet, nachdem in einer Doppelhaushälfte in der Straße Kiepenberg vorsätzlich ein Wasserschaden hervorgerufen worden ist. Das Haus ist weiterhin bewohnbar. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und sucht Zeugen. Bereits am 02.06.2025 wurde durch einen Bekannten der ...

