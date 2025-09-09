PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neumünster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 250909-1-pdnms Zeugen nach Diebstahl aus PKW in Bordesholm gesucht

Bordesholm (ots)

Am 08.09.2025 gegen 08.15 Uhr kam es zu einem Diebstahl von Geld aus einem PKW in der Straße Eiderstede in Bordesholm.

Der Fahrer von der dortigen Bäckerei wollte an der Bäckerei Ware ausliefern und Einnahmen abholen. Zuvor hatte er auch schon an anderen Filialen Geld abgeholt.

Das Geld befand sich in einzelnen Tüten im Fahrzeug. Der oder die Täter nutzten den kurzen Moment, als das Fahrzeug unbeaufsichtigt war und stahlen aus dem Fahrzeuginneren mehrere Tüten mit Bargeld, insgesamt dürfte es sich um einen niedrigen vierstelligen Betrag gehandelt haben.

Die Polizei in Bordesholm sucht jetzt nach Zeugen oder auch Hinweisgebern. Wer konnte verdächtige Beobachtungen zum Tatzeitpunkt am Tatort machen, wer kann Hinweise auf mögliche Täter geben?

Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeirevier Bordesholm oder auch an die Polizeistation Flintbek unter der Rufnummer 04347-90296811.

Mit freundlichen Grüßen

Sönke Petersen

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neumünster
Pressestelle

Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neumünster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neumünster
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neumünster
Alle Meldungen Alle
  • 08.09.2025 – 08:45

    POL-NMS: 250908-1-pdnms Verkehrskontrolle in Borgstedt

    Borgstedt ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots) - Das Polizei-Autobahn und Bezirksrevier Rendsburg führte am 04.09.2025, im Zeitraum von 09:00 - 15:00 Uhr, Verkehrskontrollen im Bereich der B 203, Gemarkung 24794 Borgstedt, durch Hierbei wurden unterschiedlichste Fahrzeugtypen von Pkw bis zu Klein-Lkw und Roller in Augenschein genommen. Insgesamt wurden etwa 60 Fahrzeuge kontrolliert. Es wurden 9 ...

    mehr
  • 08.09.2025 – 08:40

    POL-NMS: 250908-2-pdnms Tödlicher Verkehrsunfall Gokels

    Gokels ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots) - Am 06.09.2025 gegen 16.55 Uhr kam es im Schäperweg Höhe Gokels zu einem tödlichen Verkehrsunfall, eine 59 jährige Motorradfahrerin verstarb noch am Unfallort. Die 59 jährige Motorradfahrerin wollte vor einer Linkskurve aus Richtung Gokels kommend in Richtung Warringholz zwei PKW überholen. Da bei dem Überholvorgang Fahrzeuge entgegen kamen, versuchte die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren