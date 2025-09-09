Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 250909-1-pdnms Zeugen nach Diebstahl aus PKW in Bordesholm gesucht

Bordesholm (ots)

Am 08.09.2025 gegen 08.15 Uhr kam es zu einem Diebstahl von Geld aus einem PKW in der Straße Eiderstede in Bordesholm.

Der Fahrer von der dortigen Bäckerei wollte an der Bäckerei Ware ausliefern und Einnahmen abholen. Zuvor hatte er auch schon an anderen Filialen Geld abgeholt.

Das Geld befand sich in einzelnen Tüten im Fahrzeug. Der oder die Täter nutzten den kurzen Moment, als das Fahrzeug unbeaufsichtigt war und stahlen aus dem Fahrzeuginneren mehrere Tüten mit Bargeld, insgesamt dürfte es sich um einen niedrigen vierstelligen Betrag gehandelt haben.

Die Polizei in Bordesholm sucht jetzt nach Zeugen oder auch Hinweisgebern. Wer konnte verdächtige Beobachtungen zum Tatzeitpunkt am Tatort machen, wer kann Hinweise auf mögliche Täter geben?

Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeirevier Bordesholm oder auch an die Polizeistation Flintbek unter der Rufnummer 04347-90296811.

Mit freundlichen Grüßen

Sönke Petersen

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell