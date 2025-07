Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Diebe in Waldbröl unterwegs

Waldbröl (ots)

In der Nacht von Dienstag (22. Juli) auf Mittwoch verschafften sich Diebe Zugang zum Ausstellungsgelände eines Einrichtungsgeschäfts in der Otto-Eichhorn-Straße. Die Kriminellen öffneten gewaltsam das Vorhängeschloss eines Bauzauns und stahlen Gartenmobiliar (zwei Tische und eine Liege) vom Gelände. Die Diebe entfernten sich in unbekannte Richtung.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell