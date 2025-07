POL-GM: Unfall auf ehemaliger Bahntrasse in Wipperfürth-Neye

Wipperfürth (ots) - In der Zeit von Freitag (18. Juli) bis Mittwoch schlugen Unbekannte das Fenster einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Leonhardtstraße ein und durchwühlten die Räume. Ob etwas gestohlen wurde, muss noch ermittelt werden. Hinweise nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de ...

mehr