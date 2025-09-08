Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 250908-3-pdnms Zeugen und Verursacher nach Verkehrsunfallflucht in Rendsburg gesucht

Rendsburg (ots)

Am 06.09.2025 gegen 18.20 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Königsstraße in Rendsburg, ein brauner Mercedes ist nach dem Unfall flüchtig.

Eine 26 jährige deutsche Fahrzeugführerin befuhr mit ihrem PKW Citroen den rechten Fahrstreifen der Königsstraße in Richtung Berliner Straße in Rendsburg.

Höhe des Amtsgerichtes befuhr ein brauner älterer Mercedes den linken Fahrstreifen in gleicher Richtung. Plötzlich wechselte der braune Mercedes vom linken auf den rechten Fahrstreifen und fuhr dabei mit seinem vorderen rechten Kotflügel gegen die Fahrertür des Citroen. Danach flüchtete in Mercedesfahrer weiter in unbekannte Richtung.

Die Polizei in Rendsburg sucht jetzt nach dem Fahrer des braunen Mercedes. Weiter werden Zeugen gesucht, die den Unfall beobachten konnten. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Rendsburg unter der Rufnummer 04331-2080.

Sönke Petersen

