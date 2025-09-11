Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Über 100 qm Graffiti - Bundespolizei nimmt Tatverdächtigen vorläufig fest

Castrop-Rauxel (ots)

Am 11. September meldete die Deutsche Bahn der Bundespolizei in Recklinghausen einen auffälligen Sachverhalt an einem Zug in Castrop-Rauxel. Vor Ort stellten die Beamten zwei Männer, die ein Graffiti sprühten, auf frischer Tat.

Gegen 2:45 Uhr erhielt die Bundespolizei in Recklinghausen die Meldung der Deutschen Bahn. Da an der Stelle keine Arbeiten oder anderweitige Einsätze bekannt sind, fahren die Polizeibeamten zum Castrop-Rauxeler Hauptbahnhof. Dort stellen sie zwei Männer beim Anbringen eines Graffitis fest. Als die Männer die Polizisten bemerkten, ergriffen beide unmittelbar die Flucht. Nach kurzer Verfolgung nahmen die Einsatzkräfte einen 29-Jährigen am Eingang des Hauptbahnhofs vorläufig fest. Da der zweite Tatverdächtige weiter auf der Flucht war, wurde ein Diensthund der Bundespolizei zur Unterstützung eingesetzt. Der Hund nahm die Fährte auf und verfolgte sie über eine weite Strecke. Trotz der intensiven Fahndung kann der Flüchtige nicht gefunden werden.

Die Streife belehrte den deutschen Staatsbürger, der von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch machte und sich nicht zu dem Sachverhalt äußerte. Die Beamten führten eine erkennungsdienstliche Behandlung durch. Sie fertigten Lichtbilder an und nahmen Fingerabdrücke. Anschließend durfte der Dortmunder die Dienststelle verlassen.

Ein Spezialteam der Bundespolizei sicherte Spuren und Beweismittel am Einsatzort.

Gegen den Deutschen und den unbekannten Tatverdächtigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell