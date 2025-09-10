Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Geldstrafe nicht bezahlt - Bundespolizei hält Fluggast auf

Greven (ots)

Weil er eine Geldstrafe nicht bezahlt hatte, hätte ein 29-Jähriger beinahe seinen Türkeiflug verpasst. Der Ukrainer erschien in der Nacht zum Mittwoch (10. September) zur Ausreisekontrolle nach Antalya bei der Bundespolizei am Flughafen Münster-Osnabrück. Dabei stellte die kontrollierende Beamtin einen Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Osnabrück fest. Der Mann aus Bad Iburg hatte die Geldstrafe aus einem Urteil des Amtsgerichts Osnabrück nur unzureichend bezahlt. Er war im Sommer vergangenen Jahres wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Verkehrsunfallflucht und Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu einer Strafe von insgesamt 3200 Euro verurteilt worden. Weil er die noch ausstehenden 2700 Euro direkt bei der Bundespolizei einzahlte, hat er seinen Flug gerade noch erreicht.

