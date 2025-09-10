Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Flaschen- und Dosenwurf: Bundespolizei stellt Aggressor

Essen (ots)

Am 9. September meldeten Mitarbeiter der DB Sicherheit am Essener Hauptbahnhof eine körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Eine Streife der Bundespolizei stellte die Tatverdächtigen.

Gegen 23:40 Uhr meldeten die beiden Sicherheitskräfte (21 und 35 Jahre alt), dass sie soeben Zeugen einer Auseinandersetzung geworden seien. Als die Polizeikräfte am Hauptausgang eintrafen, stellten sie einen 55-Jährigen und einen 21-Jährigen fest. Die beiden deutschen Staatsangehörigen waren kurz zuvor aneinandergeraten. Der jüngere Tatverdächtige soll den älteren verbal beleidigt haben. Daraufhin warf dieser eine Bierflasche nach ihm, versuchte, ihn zu treten, und warf ihm schließlich noch eine Bierdose hinterher. Die Sicherheitskräfte bekamen dies mit und verständigten die Bundespolizei.

Glücklicherweise wurde aufgrund der Tathandlungen niemand verletzt. Sowohl die später zerbrochene Flasche als auch der Tritt und die Bierdose verfehlten den Mann. Die Beamten stellten die Identitäten der Beteiligten fest und belehrten sie. Beide machten von ihrem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch und äußerten sich nicht zu dem Vorfall. Im Anschluss entließen die Uniformierten die Kontrahenten mit einem Platzverweis für den Essener Hauptbahnhof.

Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung, gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung ein. Zudem werteten die Beamten das Videomaterial des Essener Hauptbahnhofs aus.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell