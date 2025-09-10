PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeidirektion Sankt Augustin mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl im Rahmen der Grenzkontrollen auf der Autobahn 52

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl im Rahmen der Grenzkontrollen auf der Autobahn 52
  • Bild-Infos
  • Download

Kleve - Kempen - Niederkrüchten (ots)

Am Dienstagnachmittag, 9. September 2025, kontrollierte die Bundespolizei im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen auf der Autobahn 52 an der Anschlussstelle Elmpt einen 34-jährigen Bulgaren. Der Mann reiste als Fahrer eines in Bulgarien zugelassenen Personenkraftwagens aus den Niederlanden kommend in das Bundesgebiet ein. Eine fahndungsmäßige Überprüfung der Personalien in den polizeilichen Datenbeständen ergab, dass der Reisende durch die Staatsanwaltschaft Hechingen mit einem Haftbefehl wegen Körperverletzung gesucht wird. Hiernach muss der Verurteilte noch eine Geldstrafe in Höhe von 7500 Euro bezahlen oder eine 75-tägige Haftstrafe verbüßen. Der Bulgare wurde daraufhin vor Ort verhaftet und zwecks weiterer Sachbearbeitung zum Bundespolizeirevier Kempen gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf der Dienststelle lieferte die Bundespolizei den Mann zum Haftantritt in das Gefängnis in Moers-Kapellen ein, da er den erforderlichen Geldbetrag zur Abwendung der Haftstrafe nicht aufbringen kann.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Bundespolizeiinspektion Kleve
Uwe Eßelborn

Telefon: (02821) 7451-0
E-Mail: presse.kle@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW
Internet: www.bundespolizei.de

Emmericher Straße 92-94
47533 Kleve

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeidirektion Sankt Augustin mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Alle Meldungen Alle
  • 09.09.2025 – 07:39

    BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt mehrere Haftbefehle innerhalb von 24 Stunden.

    Aachen (ots) - Die Bundespolizei Aachen konnte gleich mehrere Haftbefehle innerhalb der letzten 24 Stunden vollstrecken. Gegen 18:00 Uhr reiste am Montag ein 48-jähriger Pole über die BAB 44 aus Belgien ein. Gegen ihn lag ein Untersuchungshaftbefehl vom Amtsgericht Duisburg aus dem Jahr 2007 vor. Er ist dringend tatverdächtig in Strafsachen wegen Raubes. Der ...

    mehr
  • 09.09.2025 – 06:14

    BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet 43-Jährigen am Bahnhof Moers

    Kleve - Kempen - Moers (ots) - Am Montagvormittag, 8. September 2025, kontrollierte die Bundespolizei am Bahnhof Moers einen 43-jährigen Griechen. Eine fahndungsmäßige Überprüfung der Personalien in den polizeilichen Datenbeständen ergab, dass der Reisende durch die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth mit einem Haftbefehl wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gesucht wird. Hiernach muss der Verurteilte noch eine ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren