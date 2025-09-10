Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl im Rahmen der Grenzkontrollen auf der Autobahn 52

Kleve - Kempen - Niederkrüchten (ots)

Am Dienstagnachmittag, 9. September 2025, kontrollierte die Bundespolizei im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen auf der Autobahn 52 an der Anschlussstelle Elmpt einen 34-jährigen Bulgaren. Der Mann reiste als Fahrer eines in Bulgarien zugelassenen Personenkraftwagens aus den Niederlanden kommend in das Bundesgebiet ein. Eine fahndungsmäßige Überprüfung der Personalien in den polizeilichen Datenbeständen ergab, dass der Reisende durch die Staatsanwaltschaft Hechingen mit einem Haftbefehl wegen Körperverletzung gesucht wird. Hiernach muss der Verurteilte noch eine Geldstrafe in Höhe von 7500 Euro bezahlen oder eine 75-tägige Haftstrafe verbüßen. Der Bulgare wurde daraufhin vor Ort verhaftet und zwecks weiterer Sachbearbeitung zum Bundespolizeirevier Kempen gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf der Dienststelle lieferte die Bundespolizei den Mann zum Haftantritt in das Gefängnis in Moers-Kapellen ein, da er den erforderlichen Geldbetrag zur Abwendung der Haftstrafe nicht aufbringen kann.

