Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet 43-Jährigen am Bahnhof Moers

Kleve - Kempen - Moers (ots)

Am Montagvormittag, 8. September 2025, kontrollierte die Bundespolizei am Bahnhof Moers einen 43-jährigen Griechen. Eine fahndungsmäßige Überprüfung der Personalien in den polizeilichen Datenbeständen ergab, dass der Reisende durch die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth mit einem Haftbefehl wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gesucht wird. Hiernach muss der Verurteilte noch eine Geldstrafe in Höhe von 2400 Euro bezahlen oder eine 60-tägige Haftstrafe verbüßen. Der Grieche wurde daraufhin vor Ort verhaftet und zwecks weiterer Sachbearbeitung zum Bundespolizeirevier Kempen gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf der Dienststelle lieferte die Bundespolizei den Mann zum Haftantritt in das Gefängnis in Moers-Kapellen ein, da er den erforderlichen Geldbetrag zur Abwendung der Haftstrafe nicht aufbringen konnte.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
