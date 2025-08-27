Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Kradfahrer kollidiert mit Pkw

Schleiden (ots)

Am gestrigen Dienstag (26. August) kollidierte ein 73-jähriger Kradfahrer aus Belgien um 14 Uhr mit einem 30-jährigen Pkw-Fahrer im Kurvenbereich der Bundesstraße 265 bei Schleiden-Gemünd.

Der 73-Jährige befuhr die abschüssige Bundesstraße 265 von Schleiden-Wolfgarten in Richtung Schleiden-Gemünd.

Im Bereich der Serpentinen geriet er in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden 30-jährigen Pkw-Fahrer aus Schleiden.

Der Kradfahrer stürzte auf die Fahrbahn und verletzte sich lebensgefährlich.

Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Der 30-jährige Pkw-Fahrer wurde bei der Kollision nicht verletzt.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Euskirchen.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Bundesstraße 265 bis 22.21 Uhr gesperrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell