Kreispolizeibehörde Euskirchen
POL-EU: Kradfahrer kollidiert mit Pkw
Schleiden (ots)
Am gestrigen Dienstag (26. August) kollidierte ein 73-jähriger Kradfahrer aus Belgien um 14 Uhr mit einem 30-jährigen Pkw-Fahrer im Kurvenbereich der Bundesstraße 265 bei Schleiden-Gemünd.
Der 73-Jährige befuhr die abschüssige Bundesstraße 265 von Schleiden-Wolfgarten in Richtung Schleiden-Gemünd.
Im Bereich der Serpentinen geriet er in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden 30-jährigen Pkw-Fahrer aus Schleiden.
Der Kradfahrer stürzte auf die Fahrbahn und verletzte sich lebensgefährlich.
Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.
Der 30-jährige Pkw-Fahrer wurde bei der Kollision nicht verletzt.
Die Unfallaufnahme erfolgte durch das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Euskirchen.
Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Bundesstraße 265 bis 22.21 Uhr gesperrt.
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -
Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209
E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de
Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell