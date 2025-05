Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei Peine vom 23.05.2025: Räuber erbeuten Rucksack - Zeugen gesucht

Peine (ots)

Am 21.05.2025 gegen 14:40 Uhr ist einer 31-jährigen Frau in Peine ihr Rucksack geraubt worden. Die Frau befand sich in der Peiner Innenstadt an der Kreuzung Sedanstraße/ Hagenstraße, als sie von zwei bislang unbekannten Tätern angesprochen wurde. Die Männer forderten sie unter Androhung von Gewalt auf, ihren Rucksack zu übergeben. Nachdem das Opfer den Rucksack aushändigte, flohen die Täter in Richtung Hagenmarkt. Die 31-Jährige blieb unverletzt. Die Polizei Peine bittet darum, dass sich Zeugen unter 05171 999-0 melden. Insbesondere wird um Mitteilung gebeten, ob der auffällige Rucksack, blau mit roten Trägern und Trageriemen irgendwo gefunden worden ist.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell