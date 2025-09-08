Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei nimmt Mann (38) mit drei Haftbefehlen fest

Duisburg (ots)

Im Duisburger Hauptbahnhof nahmen Bundespolizisten in den frühen Morgenstunden (08. September 2025) um 02.30 Uhr einen Mann (38) aufgrund von drei Haftbefehlen fest. Nach der Festnahme trat er seine Haft an.

Eine Streife der Bundespolizei kontrollierte den 38-jährigen Bosnier im Personentunnel des Duisburger Hauptbahnhof. Bei der Überprüfung sei-ner Personalie stellte sich heraus, dass gegen den Mann drei Haftbefehle (Unerlaubter Besitz von Betäubungsmitteln) der Staatsanwaltschaft Dortmund vorlagen. Hiernach hat der Verurteilte eine Freiheitsstrafe von insgesamt zwei Jahren und einen Monat zu verbüßen.

Noch vor Ort wurde der Mann festgenommen und in das Bundespolizeirevier Düsseldorf verbracht. Im Anschluss an die Justizvollzugsanstalt Duisburg Hamborn überstellt.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell