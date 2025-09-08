PRESSEPORTAL Presseportal Logo

BPOL NRW: Fahndungserfolg: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl am Krefelder Hauptbahnhof

Krefeld (ots)

Beamte der Bundespolizei haben in der Nacht zu Sonntag (08. September 2025) einen 33-jährigen Deutschen am Krefelder Hauptbahnhof festgenommen, gegen den ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Dortmund vorlag. Der 33-Jährige wurde daraufhin in die Justizvollzugsanstalt Willich gebracht.

Gegen 03.30 Uhr wurde der 33-jährige Deutsche durch die Uniformierten im Hauptbahnhof Krefeld angetroffen und polizeilich kontrolliert. Ein Abgleich seiner Personalien mit dem Fahndungssystem ergab, dass er wegen des Unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln zu einer Geldstrafe von 140 Tagessätzen zu je 10 Euro verurteilt worden war. Laut Haftbefehl sind noch 70 Tage von 140 Tagen zu verbüßen. Die Geldstrafe in Höhe von 1400 Euro konnte er nicht begleichen.

Nach Eröffnung des Haftbefehls wurde der Mann für weitere Maßnahmen in das Bundespolizeirevier begleitet und abschließend an die Justizvollzugsanstalt übergeben.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Bundespolizeiinspektion Düsseldorf
Pressestelle
POMin Elisa-Maria Halbach
Telefon: +49 (0) 211 179276-151
Mobil: +49 (0) 175 4338127
E-Mail: presse.d@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW
www.bundespolizei.de

Bismarckstraße 108
40210 Düsseldorf


Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

