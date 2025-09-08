Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
BPOL NRW: Fahndungserfolg: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl am Krefelder Hauptbahnhof
Krefeld (ots)
Beamte der Bundespolizei haben in der Nacht zu Sonntag (08. September 2025) einen 33-jährigen Deutschen am Krefelder Hauptbahnhof festgenommen, gegen den ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Dortmund vorlag. Der 33-Jährige wurde daraufhin in die Justizvollzugsanstalt Willich gebracht.
Gegen 03.30 Uhr wurde der 33-jährige Deutsche durch die Uniformierten im Hauptbahnhof Krefeld angetroffen und polizeilich kontrolliert. Ein Abgleich seiner Personalien mit dem Fahndungssystem ergab, dass er wegen des Unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln zu einer Geldstrafe von 140 Tagessätzen zu je 10 Euro verurteilt worden war. Laut Haftbefehl sind noch 70 Tage von 140 Tagen zu verbüßen. Die Geldstrafe in Höhe von 1400 Euro konnte er nicht begleichen.
Nach Eröffnung des Haftbefehls wurde der Mann für weitere Maßnahmen in das Bundespolizeirevier begleitet und abschließend an die Justizvollzugsanstalt übergeben.
