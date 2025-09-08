PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeidirektion Sankt Augustin mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Fahndungserfolg der Bundespolizei bei Einreisekontrolle am Flughafen Köln/Bonn

Flughafen Köln/Bonn (ots)

Am Mittag des 6. September haben Beamte der Bundespolizei am Flughafen Köln/Bonn im Rahmen der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle einen gesuchten Straftäter festgenommen.

Der 27-jährige deutsche Staatsangehörige reiste aus Istanbul ein. Bei der Kontrolle stellten die Bundespolizisten fest, dass gegen ihn ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Saarbrücken vorlag.

Der Mann war wegen Straftaten nach dem Betäubungsmittelgesetz zur Zahlung einer Geldstrafe von über 2.000 Euro verurteilt worden. Da er den Betrag nicht begleichen konnte, muss er nun eine 60-tägige Ersatzfreiheitsstrafe antreten.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen - Identitätsfeststellung, Durchsuchung und Eröffnung des Haftbefehls - wurde er in die Justizvollzugsanstalt Siegburg eingeliefert.

Mit der Festnahme unterstreicht die Bundespolizei einmal mehr die Bedeutung und Wirksamkeit der Fahndungsmaßnahmen im Rahmen der grenzpolizeilichen Aufgaben.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Pressestelle
Mathias Kämpfer

Telefon: +49 (0) 2203 95 22-1041
E-Mail: bpolifh.cgn.presse@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW

www.bundespolizei.de

Postfach 980125
51129 Köln

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeidirektion Sankt Augustin mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Alle Meldungen Alle
  • 08.09.2025 – 09:23

    BPOL NRW: Bundespolizei entlarvt manipulierten Aufenthaltstitel am Flughafen Köln/Bonn

    Flughafen Köln/Bonn (ots) - Am Sonntagnachmittag (07.09.2025) deckten Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Flughafen Köln/Bonn einen ungewöhnlichen Fälschungsversuch auf: Ein indischer Staatsangehöriger versuchte, mit einem verfälschten portugiesischen Aufenthaltstitel nach Portugal auszureisen. Der Mann legte neben seinem gültigen indischen Reisepass ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren