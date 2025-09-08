PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei entlarvt manipulierten Aufenthaltstitel am Flughafen Köln/Bonn

Flughafen Köln/Bonn (ots)

Am Sonntagnachmittag (07.09.2025) deckten Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Flughafen Köln/Bonn einen ungewöhnlichen Fälschungsversuch auf: Ein indischer Staatsangehöriger versuchte, mit einem verfälschten portugiesischen Aufenthaltstitel nach Portugal auszureisen.

Der Mann legte neben seinem gültigen indischen Reisepass einen portugiesischen Aufenthaltstitel vor, dessen Ablaufdatum nachträglich mit einem Kugelschreiber von "2025" auf "2026" verändert worden war. Diese plumpe Manipulation erkannten die Beamten umgehend. Der Aufenthaltstitel wurde sichergestellt, der Mann zur weiteren Klärung auf die Dienststelle gebracht.

Eine sofort eingeleitete Überprüfung ergab, dass der Reisende zwar über ein gültiges Aufenthaltsrecht in Portugal verfügt, jedoch muss er sich nun wegen des Verdachts der Urkundenfälschung sowie des unerlaubten Aufenthalts in Deutschland strafrechtlich verantworten.

Die Bundespolizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass das Verfälschen oder der Besitz von verfälschten Dokumenten eine Straftat darstellt, die strafrechtlich verfolgt wird.

Nach Abschluss der strafprozessualen Maßnahmen konnte der Beschuldigte die Dienststelle mit einer Grenzübertrittsbescheinigung wieder verlassen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Pressestelle
Mathias Kämpfer

Telefon: +49 (0) 2203 95 22-1041
E-Mail: bpolifh.cgn.presse@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW

www.bundespolizei.de

Postfach 980125
51129 Köln

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

