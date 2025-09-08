Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl am Flughafen Niederrhein in Weeze
Kleve - Weeze (ots)
Am Samstagmorgen, 6. September 2025, kontrollierte die Bundespolizei am Flughafen Niederrhein in Weeze einen 67-jährigen Niederländer bei der Ausreisekontrolle eines Fluges nach Sarajewo. Hierzu legte der Reisende seinen gültigen niederländischen Reisepass vor. Bei der Überprüfung der Personalien in den polizeilichen Datenbeständen stellte sich heraus, dass die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main den Mann mit einem Haftbefehl wegen Sachbeschädigung sucht. Hiernach musste der Niederländer noch eine Geldstrafe in Höhe von 3000 Euro und 77,50 Euro Verfahrenskosten bezahlen. Der Verurteilte zahlte vor Ort die Geldstrafe bei der Bundespolizei ein und konnte somit die ihm drohende 25-tägige Haftstrafe abwenden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte er dann seine Reise fortsetzen.
Rückfragen bitte an:
Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Bundespolizeiinspektion Kleve
Uwe Eßelborn
Telefon: (02821) 7451-0
E-Mail: presse.kle@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW
Internet: www.bundespolizei.de
Emmericher Straße 92-94
47533 Kleve
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.
Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell