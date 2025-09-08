PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei Aachen mit mehreren Strafanzeigen am Wochenende.

Aachen (ots)

Verschiedenste polizeiliche Maßnahmen und Strafanzeigen konnte die Bundespolizei Aachen seit Freitag verzeichnen.

Am Freitagnachmittag trauten die Beamten ihren Augen kaum, als sie die Autobahn 4 befuhren. Vor dem Parkplatz Aachener-Land stellten die Beamten einen 55-jährigen Türken fest, der ohne Kennzeichen die Autobahn befuhr. So weit, so verboten. Noch gefährlicher war aber, dass er dies mit einem E-Scooter machte.

Er gab an, Fernfahrer zu sein und gerade vom Einkaufen zu kommen. Die Beamten stellten Strafanzeige vor Ort und nach eindringlicher Belehrung über das Befahren von Autobahnen, wurde der Beschuldigte zu seinem LKW auf dem Rastplatz Aachener- Land gefahren.

Ebenfalls Probleme mit der Zuordnung von Kennzeichen hatte Sonntagnacht ein 20-jähriger Deutscher. Dieser wurde gegen 2 Uhr morgens in einem hochpreisigen Wagen in Herzogenrath angehalten und kontrolliert.

Kurzum, er war nicht im Besitz eines Führerscheins und die am Auto angebrachten Kennzeichen wurden kurz vorher gestohlen. Die für das Fahrzeug registrierten Kennzeichen befanden sich im Kofferraum. Was der Grund hierfür war, ist jetzt Bestandteil weiterer polizeilicher Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Bundespolizeiinspektion Aachen
PHM David Specks

Telefon: +49 (0) 241 56 837 - 1007
E-Mail: presse.ac@polizei.bund.de

X (Twitter): @BPOL NRW
www.bundespolizei.de

Bahnhofplatz 3
52064 Aachen

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

