Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Neuenhaus - Kabel gestohlen
Neuenhaus (ots)
Unbekannte Täter haben sich am Dienstag zwischen 11:00 Uhr und 14:00 Uhr Zutritt zu einem Betriebsgelände am Rietweg in Neuenhaus verschafft. Dort trennten sie mehrere Kabelenden ab und entwendeten diese. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 150 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Uelsen unter der Rufnummer 05942/922150 zu melden.
