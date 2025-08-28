Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schapen - Unfall beim Einparken - Pkw fährt in Glasfassade der Sparkasse

Schapen (ots)

Am Donnerstagvormittag kam es gegen 11:22 Uhr auf dem Parkplatz der Kreissparkasse in Schapen zu einem Verkehrsunfall.

Eine 64-jährige Autofahrerin war mit ihrem BMW aus Richtung Hopsten auf der Kolpingstraße unterwegs. Beim Einparken auf den Kundenparkplätzen der Sparkasse verwechselte sie nach bisherigen Erkenntnissen das Brems- mit dem Gaspedal. In der Folge prallte der Wagen gegen die Glasfassade des Gebäudes.

Die Fahrerin blieb bei dem Vorfall unverletzt. Am Pkw sowie an der Fassade der Sparkasse entstand Sachschaden, dessen Höhe derzeit noch nicht beziffert werden kann.

