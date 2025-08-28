Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - 16-Jähriger von falschen Polizisten angegriffen - Zeugen gesucht

Haren (ots)

In der Nacht zu Samstag (23. August) kam es gegen 1.00 Uhr auf der Emsstraße in Haren zu einem ungewöhnlichen Überfall. Ein 16-Jähriger war mit seinem Roller in Richtung Kirchstraße unterwegs, als er in Höhe einer dortigen Pizzeria von zwei jungen Männern angehalten wurde.

Die Täter gaben sich als Polizeibeamte aus und forderten den Jugendlichen auf, seinen Roller abzustellen und den Schlüssel herauszugeben. Als dieser ablehnte, wurde er von einem der Männer mehrfach gegen den Helm geschlagen. Anschließend hielten die Täter den 16-Jährigen fest und versuchten, seinen Roller zu entwenden. Das Opfer konnte sich jedoch losreißen. Der Roller konnte wenig später in Tatortnähe wieder aufgefunden werden. Die beiden Täter werden wie folgt beschrieben:

- Täter 1: ca. 170 cm groß, etwa 18 Jahre alt, schlanke Statur, kurze dunkelblonde oder braune Haare, trug Jeans (hellblau) und ein dunkles Oberteil

- Täter 2: ca. 185-190 cm groß, ebenfalls etwa 18 Jahre alt, kräftige Statur, schwarze Hose (evtl. Jogginghose) und schwarzer Pullover

Der 16-Jährige blieb unverletzt, steht jedoch unter dem Eindruck des Vorfalls.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, die in der Nacht in Haren - insbesondere im Bereich der Emsstraße, Kirchstraße oder rund um das Schulzentrum - verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 05931/9490 bei der Polizei in Meppen zu melden.

