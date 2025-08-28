PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Nordhorn - Verkehrsgefährdung - Zeugen gesucht (Ergänzung Datum und Uhrzeit)

Nordhorn (ots)

Am Hohenkörbener Weg in Nordhorn kam es heute gegen 8.08 Uhr zu einer Gefährdung des Gegenverkehrs. Ein bislang unbekannter Fahrer eines weißen Pkw befuhr die Straße in Richtung Hohenkörben. In einer Rechtskurve setzte er zum Überholen eines vorausfahrenden Fahrzeugs - möglicherweise eines Busses oder Lastwagens - an. Dabei übersah er einen entgegenkommenden Mercedes.

Der Fahrer des Mercedes musste nach rechts in den Grünstreifen ausweichen, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Dabei touchierte sein Pkw einen Leitpfosten, wodurch an der rechten Fahrzeugfront Sachschaden entstand. Der weiße Pkw des Verursachers blieb vermutlich unbeschädigt und setzte seine Fahrt fort.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
  28.08.2025 – 10:49

  28.08.2025 – 08:52

  28.08.2025 – 07:43

