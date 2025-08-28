PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Einbruch in Verkaufsstand

Nordhorn (ots)

In der Nacht zum Mittwoch, gegen 00:07 Uhr, verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter Zugang zu einem Verkaufshäuschen an der Dorfkrugstraße in Nordhorn. Mit einem Werkzeug brach er einen Automaten auf und entwendete zwei Geldkassetten. Anschließend stieg er in ein Fahrzeug und flüchtete in unbekannte Richtung. Der entstandene Schaden wird auf rund 1.325 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 28.08.2025 – 07:42

    POL-EL: Lingen - Versuchter Einbruch in Restaurant

    Lingen (ots) - In der Nacht von Dienstag, 22:40 Uhr, auf Mittwoch, 23:00 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter, in ein Restaurant an der Lookenstraße in Lingen einzubrechen. Die Täter beschädigten eine Tür, gelangten jedoch nicht in die Räume. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu ...

    mehr
  • 28.08.2025 – 07:41

    POL-EL: Wietmarschen - Motorboot samt Trailer aus Garage gestohlen

    Wietmarschen (ots) - Zwischen Donnerstag, 21. August 2025, 20:00 Uhr, und Samstag, 23. August 2025, 12:15 Uhr, kam es in Wietmarschen zu einem Diebstahl. Unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu einer Garage an der Lohner Flugplatzstraße. Sie entwendeten ein Motorboot samt Trailer. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer ...

    mehr
  • 28.08.2025 – 07:40

    POL-EL: Schüttorf - Einbruch in Gartenhütte

    Schüttorf (ots) - In der Nacht von Dienstag, 22:00 Uhr, auf Mittwoch, 08:30 Uhr, kam es in Schüttorf zu einem Einbruch in eine Gartenhütte an der Hermann-Schlikker-Straße. Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu dem kleinen Häuschen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde aus dem Inneren nichts entwendet. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 200 Euro. Zeugen, die Hinweise auf den oder die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren