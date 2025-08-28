PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Glaselement einer Bushaltestelle beschädigt

Haren (ots)

Zwischen dem 23. August 6 Uhr und 25. August 10.25 Uhr haben bislang Unbekannte das Glaselement der Bushaltestelle an der Emmelner Straße beschädigt. Hinweise nimmt die Polizei Haren unter der Rufnummer (05932) 72100 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 28.08.2025 – 08:52

    POL-EL: Lingen - Präventionsveranstaltung mit Uli Borowka ein

    Lingen (ots) - Alkoholkonsum ist in unserer Gesellschaft allgegenwärtig und stellt gerade für Jugendliche ein erhebliches Risiko dar. Wie kann Aufklärung gelingen, bevor aus einem scheinbar harmlosen Konsum eine Abhängigkeit entsteht? Mit dieser wichtigen Fragestellung beschäftigt sich eine besondere Präventionsveranstaltung, zu der die Polizeiinspektion ...

    mehr
  • 28.08.2025 – 07:43

    POL-EL: Nordhorn - Einbruch in Verkaufsstand

    Nordhorn (ots) - In der Nacht zum Mittwoch, gegen 00:07 Uhr, verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter Zugang zu einem Verkaufshäuschen an der Dorfkrugstraße in Nordhorn. Mit einem Werkzeug brach er einen Automaten auf und entwendete zwei Geldkassetten. Anschließend stieg er in ein Fahrzeug und flüchtete in unbekannte Richtung. Der entstandene Schaden wird auf rund 1.325 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, ...

    mehr
  • 28.08.2025 – 07:42

    POL-EL: Lingen - Versuchter Einbruch in Restaurant

    Lingen (ots) - In der Nacht von Dienstag, 22:40 Uhr, auf Mittwoch, 23:00 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter, in ein Restaurant an der Lookenstraße in Lingen einzubrechen. Die Täter beschädigten eine Tür, gelangten jedoch nicht in die Räume. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren