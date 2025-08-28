Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Haren - Glaselement einer Bushaltestelle beschädigt
Haren (ots)
Zwischen dem 23. August 6 Uhr und 25. August 10.25 Uhr haben bislang Unbekannte das Glaselement der Bushaltestelle an der Emmelner Straße beschädigt. Hinweise nimmt die Polizei Haren unter der Rufnummer (05932) 72100 entgegen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de
Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.
Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell