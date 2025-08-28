POL-EL: Haren - Glaselement einer Bushaltestelle beschädigt

Nordhorn (ots) - In der Nacht zum Mittwoch, gegen 00:07 Uhr, verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter Zugang zu einem Verkaufshäuschen an der Dorfkrugstraße in Nordhorn. Mit einem Werkzeug brach er einen Automaten auf und entwendete zwei Geldkassetten. Anschließend stieg er in ein Fahrzeug und flüchtete in unbekannte Richtung. Der entstandene Schaden wird auf rund 1.325 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, ...

