Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Bundespolizei stellt Taschendiebe dank Videoauswertung

Berlin - Neukölln (ots)

Samstagnachmittag stellten Einsatzkräfte der Bundespolizei am S-Bahnhof Neukölln nach sofortiger Videoauswertung zwei mutmaßliche Diebe.

Gegen 16:35 Uhr wandte sich eine 44-jährige deutsche Staatsangehörige am Bahnhof Neukölln an eine Streife der Bundespolizei. Ihrer Aussage nach sollen zwei Männer sie auf der Rolltreppe gemeinschaftlich bestohlen haben. Die Einsatzkräfte leiteten eine sofortige Fahndung nach den beiden Männern ein. Die Auswertung gesicherter Videoaufzeichnungen führte in Folge dessen zur Festnahme der beiden Männer in der Nähe des S-Bahnhofes.

Bei der anschließenden Durchsuchung des 21-jährigen deutschen und des 18-jährigen tunesischen Staatsangehörigen fanden Einsatzkräfte die Geldbörse der Frau auf.

Die Bundespolizei ermittelt wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls gegen die beiden Polizeibekannten. Die Frau erhielt ihr Eigentum vor Ort zurück. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen die Einsatzkräfte die Beiden auf freuen Fuß.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell